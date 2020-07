Grozljiva izpoved nekdanje športnice, ki pretresa svet

, ki danes šteje 37 let, je nekdanja uspešna avstralska deskarka na valovih. V svojih dvajsetih letih pa je doživela nepojmljive grozote. V obdobju, ko je sanjala o naslovu svetovne prvakinje in potovanjih po svetu, se ji je ponesrečilo: ni se uvrstila na svetovno prvenstvo, zato se je odpravila v Indijo, da bi preučevala dalajlamo. »Bila sem depresivna in izgubljena. Sedem let življenja sem dala vse od sebe, od zore do mraka, da bi postala svetovna prvakinja. Nič drugega ni bilo pomembno,« je zapisala.Njena pot v Indijo pa se je sprevrgla v nočno moro, ko je nekemu Indijcu leta 2004 dovolila, da ji pokaže pravo pot v Kašmir. Odpeljal jo je na ladjo, na kateri jo je imel zaklenjeno dva meseca. Ugrabitelj jo je spolno zlorabljal. »Najbolj grozno je bilo, ko sem odnehala in mu pustila, da je počel, kar je želel. Takrat me je prvič posilil. Preutrujena sem bila, da bi se borila,« je povedala za Daily Mail.Povedala je, da ni več štela, kolikokrat jo je posilil. Povsem je blokirala možgane in se večine ne spomni. »Bila sem zlomljena, to nisem bila jaz,« je dodala. Ugrabitelj jo je prisilil, da je poklicala svoje starše, naj ji pošljejo denar. Prav to pa jo je rešilo, saj jo je policija na ta način našla.V Indijo se ni želela vrniti, da bi pričala zoper posiljevalca. Knjigo pa je napisala, da svetu pove, da se da tudi po tako grozljivih dogodkih pobrati.