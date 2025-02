Grozljiva eksplozija, nato požar, stanovanje povsem uničila (FOTO)

V zagrebški četrti Dubrava se je popoldan pripetila huda nesreča. Očividci so hrvaškim medijem povedali, da so nenadoma iz enega od stanovanj na tretjem nadstropju stanovanjskega bloka slišali močan pok, nato so iz stanovanja začeli švigati plameni.

Na prizorišče je takoj prihitelo deset gasilskih vozil, gasilci so požar uspeli s hitro intervencijo pogasiti, a je 50 kvadraznih metrov veliko stanovanje ogenj kljub temu uničil.

Kaj se je zgodilo, pristojni še ugotavljajo. FOTO: Matija Habljak/pixsell

Kaj natanko se je zgodilo, še ni znano, nekateri domnevajo, da je razneslo plinsko jeklenko.

»Močno je počilo, eksplozija je bila tako silovita, da so počila okna in steklo se je vsulo na cesto, še po prehodu za pešce ga je polno,« je za 24sata povedal eden od očividcev.

Ali je bil kdo ranjen, prav tako še ni znano. FOTO: Matija Habljak/pixsell

Gasilci so medtem lahko le potrdili, da je v stanovanju res prišlo do eksplozije in pozneje požara, so pa uspeli preprečiti, da bi ogenj poškodoval ali uničil še katero od drugih stanovanj. Ali je bil kdo ranjen, prav tako še ni znano.