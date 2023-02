Razkosali slavno manekenko: noge v hladilniku, organi v loncu juhe

Policija je našla razkosane dele telesa znane manekenke Abby Choi iz Hongkonga.

Med preiskavo nepremičnine, ki naj bi jo njen nekdanji mož nedavno začel oddajati, so policisti našli nekaj, česar niso pričakovali.

Noge v hladilniku, organe v loncu juhe

V hladilniku so našli dele Choijevega telesa, natančneje njene noge. Njene glave, trupa in rok niso našli, so pa zato na mestih, kjer je bila juha, našli človeško tkivo oziroma organe.

Našli so tudi njene kreditne kartice, osebno izkaznico in druge osebne stvari, stanovanje pa je bilo videti kot prava klavnica. Policija pravi, da je našla tudi orodje, s katerim so razkosali dele telesa, je poročal Sky News. Po policijski akciji so pridržali njenega nekdanjega moža Alexa Kwonga, njegove starše in brata, ki so osumljeni, da so skupaj umorili Abby.

26-letnico so nazadnje videli v torek, ko so na nadzornih posnetkih opazili, da so jo ugrabili.

Abbey Choi ima na družbenih omrežjih več kot 80.000 sledilcev, prejšnji teden pa je bila na naslovnici revije L'Officiel Monaco.