Grozljivi prizor: v živalskem vrtu naj bi zastrupili živali, na pomoč tudi gasilci

V živalskem vrtu na splitskem Marjanu so našli več mrtvih konj, po prvih informacijah naj bi bile živali zastrupljene. Kot pišejo hrvaški mediji, so morali posredovati gasilci, ki so pomagali izvleči njihova trupla. Za ugotavljanje natančnega vzroka smrti bo opravljena obdukcija.

Na kraju je bil tudi inšpektor, direktor Naravoslovnega muzeja in živalskega vrta Split Nediljko Ževrnja pa je potrdil, da poteka preiskava, po kateri bo znanih več informacij. »Žal smo izgubili tri konje. Zaradi simptomov se sumi na zastrupitev. Seveda bo vzrok razkrila šele patološka analiza tkiva. Poleti se voda napolni trikrat: zjutraj, med 12. in 13. uro ter zvečer. Ob drugi menjavi vode, ki je bila najkasneje ob 13. uri, je bilo vse v redu. Živali so bile v izredno dobrem stanju, brez kakršnih koli simptomov. Deset minut pred 14. uro je kolega nekaj opazil, obvestil veterinarja, veterinar mene, takoj smo poklicali veterinarsko postajo in nato policijo. Prve ugotovitve pričakujemo ta teden. Ko ti umre ena žival, je strašljivo, ko umrejo tri … Nikoli nismo imeli ekscesov. Vsak stik z živalmi je čez ograjo. Imamo varnostnika, a smo brez kamer.«