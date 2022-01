Grozljivi prizor, prebivalci vznemirjeni: pes obešen na drevesu (FOTO)

Prebivalci srbskega mesta Ruma so bili šokirani, ko so pri športnem centru na drevesu zagledali obešenega psa. Na družbenih omrežjih je završalo med zgroženimi prebivalci, ki so pristojne prosili, da naj najdejo monstruma tega nasilnega dejanja, pišejo srbski mediji.

»Temu psu je konec naredil eden od naših someščanov; nekdo, s katerim dihamo isti zrak. Nekdo, s katerim se družimo ali živimo z njim. Nekdo, ki ga pozdravljamo, ko gre mimo nas. To je storil od nekoga sin, brat, prijatelj, sosed, in zahtevamo, da se tega psihopata izloči,« so napisali prebivalci mesta Rume in pristojne prosili, naj nasilneža priprejo.

Vznemirljiv prizor so opazili ob jutru. Na drevesu je bil meter od tal obešen mrtev bel pes. Primer so prijavili tamkajšnji policiji.