Grozljiv prizor na ulici, pobegli pitbuli napadli mamo in sina

V Obrenovcu, mestu v Srbiji, je prišlo do grozljivega napada, ko je pet pitbulov pobegnilo iz kletke in lastnikovega dvorišča ter napadlo štiri osebe na ulici.

Najhuje jo je skupila 78-letna ženska, ki so jo psi hudo pogrizli po obrazu, zaradi česar je bila v kritičnem stanju. Tudi njen sin je utrpel hude poškodbe, medtem ko so še trije ljudje utrpeli lažje poškodbe.

Nenaden napad

Lastnika psov, 32-letnega B. Ć., so oblasti iskale že od novembra lani, ko se je napad zgodil. Policija ga takrat ni našla na domačem naslovu, vendar je bil včeraj končno aretiran. Osnovno javno tožilstvo v Obrenovcu mu očita hudo kaznivo dejanje ogrožanja splošne varnosti, za kar mu grozi od enega do osmih let zapora.

Napad je pretresel krajane, saj so psi napadli nenadoma in brez opozorila. Takšni dogodki znova odpirajo vprašanje odgovornosti lastnikov nevarnih psov in varnosti na javnih površinah, poroča Telegraf.rs.

