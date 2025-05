Grozljiv prizor: Bosa ženska bežala po polju, moški gol do pasu tekel za njo: »Bodi tiho«

V zgodnjih jutranjih urah 30. junija lani je zadrska policija posredovala na klic ženske, ki je prijavila družinsko nasilje. Ko so policisti prispeli na kraj dogodka, so za grmovjem naleteli na grozljiv prizor: boso žensko, ki je ležala na tleh, ob njej pa njen mož – gol do pasu in bos – s svojo roko na njenih ustih.

Po poročanju Zadarskega lista je bil moški, sicer lastnik družinske kmetije iz širšega območja Zadra, na koncu spoznan za krivega in obsojen zaradi fizičnega napada na svojo soprogo.

Nočni lov, davljenje in kriki na pomoč

Po sodbi je obsojeni v noči na dan dogodka, bos in zgoraj brez, tekel za svojo ženo po polju. Tam jo je podrl na tla, jo prijel z obema rokama za vrat in usta ter jo začel daviti. Ženska je bila v trenutku napada prav tako bosa. Na kraj dogodka je prišla policija, potem ko je žrtev poklicala na pomoč.

Policisti so na sodišču pričali, da so okoli 4.40 zjutraj prejeli klic ženske. Ko so prišli do hiše, so bila vrata odprta, luči pa prižgane, vendar se na njihove pozive nihče ni odzival. Po neuspelem poskusu, da bi se s klicateljico povezali po telefonu, so se odpravili iskat žrtev. Med prečkanjem električnega pastirja in prebijanjem skozi grmovje so zaslišali ženske krike »Pusti me« in »Na pomoč«, nato pa še moški glas: »Tišina, bodi tiho.«

Za grmovjem so naleteli na ženo, ki je ležala na tleh, in moža, ki je imel roko na njenih ustih. Moški je trdil, da se »imata rada in se ljubita«, a je ženska to takoj zanikala ter povedala, da jo je napadel, piše Zadarski list.

Žrtev priznala dolgotrajno nasilje

Eden od policistov je pričal, da mu je ženska na kraju dogodka priznala, da jo je mož pretepal že prej, vendar je lagala, da bi ga zaščitila. Pokazala naj bi mu celo buške na glavi.

Policist je dejal, da glede na svojo večletno prakso ni verjel, da bi par imel spolne odnose v polju sredi noči, ko je bilo še mrzlo. Vse okoliščine so po njegovem jasno kazale na napad, ne na intimnost.

Obramba: ljubosumje in domnevna nesreča v hlevu

Obsojeni je na sodišču trdil, da ga je žena lažno obtožila iz ljubosumja, saj naj bi ostal brez telefona in ni prišel pravočasno domov z nečakove rojstnodnevne zabave. Poškodbe na ženski pa naj bi nastale naslednji dan, ko je padla v hlevu in se udarila z glavo ob leseni tram. Trdil je, da so ji na obraz dali ledeni obkladek, da bi ublažili poškodbe.

Dodal je, da je žena že ob njegovi aretaciji oziroma naslednji dan želela umakniti obtožbo, vendar ji tega niso dovolili. Zatrdil je, da se imata rada in da je ne bi nikoli poškodoval. Sodišče je prosil, naj ga ne pošljejo v zapor, saj da ga družina potrebuje.

Pogojna obsodba z opozorilom družbi

Moški je bil na koncu obsojen na eno leto in osem mesecev zapora, pri čemer bo deset mesecev kazni odslužil takoj, preostalih osem pa pogojno, če v treh letih ne bo ponovno storil kaznivega dejanja. Gre za tako imenovano delno pogojno obsodbo, še piše Zadarski list.