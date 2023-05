Grozljiv masaker na reliju: zamaskirani napadalci so jih postrelili (VIDEO)

V pokolu, ki se je zgodil približno sto kilometrov od ameriško-mehiške meje, je bilo ubitih deset ljudi, še devet pa ranjenih. Strašen napad se je zgodil v soboto malo po 14. uri v San Vicenteju, nedaleč od mesta Ensenada.

Do streljanja je prišlo zadnji dan dvodnevnega relija terenskih vozil, zanj pa naj bi bil po poročanju tamkajšnjih medijev odgovoren lokalni narkokartel. Iz najmanj dveh sivih kombijev je izstopilo več napadalcev, oboroženih s puškami, in na bencinski črpalki so streljali na zbrane udeležence dogodka.

Po napadu so storilci skočili nazaj v svoja vozila in pobegnili s kraja dogodka. Župan Ensenade je ob tem sporočil, da je državni tožilec ustanovil posebno delovno skupino za preiskavo tega strašnega dogodka.