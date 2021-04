Grozljiv dogodek v domu za osebe s posebnimi potrebami: našli štiri mrtve

V domu za telesno in duševno prizadete v nemškem Potsdamu so v sredo zvečer odkrili štiri umorjene ljudi, še ena oseba je huje poškodovana. Policisti so prijeli 51-letno uslužbenko doma. Zanjo so kasneje odredili zdravljenje v psihiatrični bolnišnici. Motiv še ni znan.



»Skupno smo v več sobah našli štiri ljudi s smrtnimi ranami in še eno hudo ranjeno osebo,« je v izjavi za javnost sporočila potsdamska policija. Začetna preiskava je pokazala, da so ljudje umrli zaradi uporabe izjemne sile, so še pojasnili po poročanju tujih tiskovnih agencij.



Prvi reševalci in policisti so na kraj dogodka prišli nekaj pred 21. uro v sredo zvečer. Žrtve so bili stanovalci doma za telesno in duševno prizadete osebe, ki so ga sicer oblasti najprej označile za kliniko.



51-letno uslužbenko so takoj po dogodku aretirali. Lokalno sodišče je zanjo odredilo zdravljenje v psihiatrični bolnišnici zaradi ustreznih dokazov o duševni bolezni, je povedal glavni tožilec v Potsdamu Wilfried Lehmann. Drugih podrobnosti ni želel komentirati, da ne bi ogrozil preiskave.



Tiskovna predstavnica državnega tožilstva je pred tem povedala, da dejanja nimajo "značilnosti umora". Ženska sicer med zaslišanjem ni spregovorila.



Ministrski predsednik zvezne dežele Brandenburg, katere prestolnica je Potsdam, Dietmar Woidke je v odzivu dejal, da je "pretresen ob teh groznih novicah".



Ljudje so pred dom prinašali cvetje in sveče v spomin na žrtve dogodka. Zvečer pa so se jim poklonili tudi s spominsko slovesnostjo.



Dom pod vodstvom socialne službe luteranske cerkve med drugim skrbi za gluhe, slepe in bolnike s hudimi avtističnimi motnjami. V njem prebiva okoli 65 ljudi, imajo pa več kot 80 zaposlenih. Je del večjega kompleksa, v katerem sta še klinika in šola.

