Grozljiv dogodek ob priljubljenem parku: pes je pogrizel triletno deklico

V Zagrebu je na parkirišču ob parku Maksimir v soboto zjutraj belgijski ovčar napadel triletnico. Očividec Saša P., ki je med prvimi stekel na pomoč, je za hrvaške medije povedal: »Parkiral sem vozilo in z ženo in otrokom izstopil, ko so nedaleč od nas parkirali. Iz vozila sta izstopila ženska in moški z deklico, žena jih je prepoznala kot bivše sosede. Nenadoma so začeli kričati: 'Pusti! Izpusti!'« Najprej je pomislil, da kričijo na otroka, ko pa je prišel bližje, je videl, da mati drži otroka na tleh, oče pa je skušal psu držati čeljust in preprečiti, da bi znova ugriznil.

»Nekajkrat sem ga brcnil v rebra. Vse skupaj je trajalo minuto ali dve, da smo psa spravili stran. Prišla je tudi zdravnica. Starša sta okrvavljeno hčer takoj odpeljala v bolnišnico na Rebro.« Naslednji dan se je Saši javil dekličin oče in dejal, da je že bila odpuščena iz bolnišnice in da njene poškodbe niso bile hude.

Pes, ki je napadel deklico, je bil privezan na povodcu, a je bil ta tako dolg, da je vseeno lahko napadel deklico. Presenečen je bil tudi lastnik psa, ki je na psa kričal, ga vlekel in skušal umakniti od otroka.

Zakaj je pes napadel otroka, ni znano, šlo pa naj bi za šolanega psa. Policija o napadu še ni imela informacij, predvidevajo, da bolnišnica še ni prijavila dogodka. Ni pa jasno niti, zakaj vsaj ob koncu tedna, ko je v parku veliko staršev z otroki in sprehajalcev psov, ni policistov ali vsaj redarjev.