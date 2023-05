Groza za cerkvenimi zidovi: toliko dečkov je spolno zlorabil duhovnik Milan

Iz Hrvaške prihajajo poročila o grozljivi spolni zlorabi, v katero je vmešan katoliški duhovnik. Reški nadškof Mate Uzinić je razkril grozljive primere spolnega nasilja duhovnikov in cerkvenih uradnikov. Med drugim je omenil duhovnika, ki je bil obtožen trpinčenja 13 dečkov, starih od 6 do 13 let.

Nacional piše, da gre za Milana Špeharja, nekdanjega visokega cerkvenega dostojanstvenika in nekdanjega rektorja katoliške teološke fakultete na Reki, ki jim je, kot pišejo, priznal svoje zločine. »Nihče ni kriv ali sokriv za moje zločine. Storil sem jih in strašno mi je žal za žrtve mojih hudobnih dejanj. Ne preostane mi drugega, kot da njih in njihove bližnje iz dna duše prosim, da mi, če je le mogoče, odpustijo vse, kar sem jim povzročil, in se pokesam, naredim pokoro in obžalujem storjeno ter prosim Boga, da predvsem zaceli vse rane, ki sem jim jih zadal, in da prosim Cerkev odpuščanja, da sem bil nevreden nje, njenega zaupanja vame in duhovniškega poklica,« navajajo njegove besede.

Nadškof dve leti vedel za grozljive zlorabe

Nacional trdi, da sta to priznanje in njihovo razkritje številnih drugih primerov spolnih zlorab in pedofilije v reških, splitskih in zadrskih cerkvenih krogih razlog, da se je reški nadškof Uzinić zdaj odločil oglasiti. Trdijo tudi, da je dve leti vedel, da njegovi duhovniki izvajajo grozljive pedofilske zločine in da so uničili življenja na desetine mladoletnikov, a je vztrajno molčal.

Špehar je bil leta 2016 obtožen spolne zlorabe mladoletne osebe leta 1992. V času prijave je poučeval na Reki. Uvedena je bila predhodna preiskava, takrat je krivdo priznal. Dobil je prepoved javnega obhajanja maše in opravljanja vseh cerkvenih služb, vključno s poučevanjem na univerzi. Leta 2018 so se proti njemu pojavile nove obtožbe in preiskava je bila znova odprta. Obtoženi priznava, da je bilo več primerov v letih 1987–1988, 1992–1993, morda tudi leta 1994.