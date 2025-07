Groza v ZDA: mati sedmih otrok ponujala dojenčico predatorjem

Mati sedmih otrok iz Indianapolisa je obtožena trgovine z otroki za spolne namene, ker naj bi neznancem na spletu ponujala, da lahko za 400 dolarjev spolno napadejo njeno sedemmesečno hčer, prav tako je menda ponujala dveletno hčer. 32-letno Morgan Stapp so aretirali in obtožili poskusa trgovine z otroki za spolne namene.

Aretacija Stappove sledi preiskavi FBI, ki se je začela novembra 2024, potem ko je Snapchat prijavil poskus spolne trgovine na svoji aplikaciji. »Polovico plačaj takoj, polovico pa zatem, ko ti pošljem svoj naslov. Živim sama, hčerin oče ne živi z nami,« ameriški mediji navajajo vsebino sporočila, zaradi katerega se je 32-letnica znašla pod drobnogledom preiskovalcev.

100 tisoč dolarjev znaša varščina za 32-letnico.

Ravno zaradi sporne vsebine so namreč z aplikacije sporočilo posredovali zveznemu preiskovalnemu uradu FBI. Agenti so 32-letnico obiskali na domu v Indianapolisu in jo vprašali o sporočilih, na kar jim je rekla, da so neznanci vdrli v njen Snapchat pred kratkim in da nima več dostopa do svojega računa. Po poročanju medijev jim je rekla, da sploh nima dostopa do te aplikacije in zato sporočila niti ni mogla poslati. Rekla jim je še, da si je pred kratkim priskrbela nov telefon, a je nato pozneje v pogovoru s socialno službo menda priznala, da je lagala o tem, da so ji vdrli v račun na Snapchatu.

Preiskava je pokazala, da je do računa dostopala le ona s svojim telefonom, kriminalisti pa so prebrali na tisoče njenih sporočil. Med drugim je neznane osebe spraševala, ali bi kupili njene gole fotografije, da bi z denarjem lahko kupila plenice.

Aretirali so jo 8. julija letos, pristala je v priporu, sodnik je odredil 100 tisoč dolarjev varščine. Če bo spoznana za krivo, jo lahko obsodilo na najmanj deset in največ 30 let zaporne kazni, še poročajo mediji.