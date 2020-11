V začasnih prostorih ene od policijskih postaj v Zagrebu so v sredo odjeknili streli. Moški, ki so ga preiskovali kriminalisti, je vzel pištolo in se ustrelil. Kot so sporočili policisti, je zakonito posedoval več kosov orožja, ki jim ga je sicer med hišno preiskavo prostovoljno predal.

Pred tragičnim dogodkom vzorno sodeloval s policisti

​Nato so policisti v prostorih policijske postaje orožje začeli popisovati. Moški, ki je sicer med postopkom vzorno sodeloval s policisti, pa je nenadoma vzel eno od orožij in si sodil sam, je poročal Index.



Incident pristojni še preiskujejo, zato bo več znano po zaključku preiskave.