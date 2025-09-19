Groza v zabaviščnem parku: po vožnji z vlakom smrti so ga na sedežu našli ...

Grozljiva nesreča je pretresla zabaviščni park Epic Universe na Floridi v ZDA. Po vožnji z eno najbolj priljubljenih atrakcij, vlakom smrti, so v enem od sedežev našli nezavestnega moškega. Reševalci so se hitro odzvali, moškega prepeljali v bolnišnico, a so tam razglasili smrt.

Njegovo telo je bilo polno poškodb zaradi tope sile, vendar je zdravnik Joshua Stephany po obdukciji ocenil, da gre za nesrečo. Tako domnevajo, da je moški poškodbe utrpel med vožnjo, ker ni bil pravilno pripet ali ni pravilno sedel na sedežu.

Direktor v šoku, več vprašanj kot odgovorov

Dennis Speigel, izvršni direktor podjetja International Theme Park Services, je rezultate obdukcije označil za šokantne, saj so po njegovih besedah ​​sprožili več vprašanj kot odgovorov. »Je bila kriva glava ali prsni koš? Se je trzal? Je bil pravilno na sedežu? Je nesrečo povzročila atrakcija ali je storil kaj drugega?« je vprašal Speigel, čigar podjetje bo zdaj moralo odgovoriti na številna vprašanja o varnosti atrakcij. Vlak smrti Stardust Racers je opisan kot »osupljiv vlak smrti, ki doseže neverjetne hitrosti do 100 km/h.« Atrakcija je trenutno zaprta, je navedel CNN.