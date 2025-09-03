POGREŠANA MESEC DNI

Groza v Slavoniji: v greznici našli posmrtne ostanke pogrešane ženske, vse kaže na umor

Lokalna policijska uprava uradnih podrobnosti še ni razkrila.
Fotografija: 3. 9. 2025., Tenja. Hiša, v kateri je bil zagrešen umor. FOTO: David Jerkovic Pixsell
Odpri galerijo
3. 9. 2025., Tenja. Hiša, v kateri je bil zagrešen umor. FOTO: David Jerkovic Pixsell

N. P.
03.09.2025 ob 15:35
03.09.2025 ob 15:35
N. P.
03.09.2025 ob 15:35
03.09.2025 ob 15:35

V slavonskem naselju Tenja pri Osijeku od torka vlada pravo obsedno stanje. Policija je cel dan preiskovala hišo in dvorišče, v katerem je živela pogrešana 44-letnica. Po neuradnih informacijah so v greznici našli posmrtne ostanke ženske, ki je bila pogrešana od 2. avgusta - takrat je bilo njeno izginotje prijavljeno policiji.

V času izginotja je imela oblečeno belo majico, pisane pajkice in natikače. Od takrat o njej ni bilo nobenih informacij. V torek pa se je pred hišo, kjer je še vedno živel njen mož, pojavilo več policijskih vozil, kriminalisti pa so preiskovali notranjost, dvorišče in celo izpraznili greznico. Na teren so pripeljali tudi bager. Zvečer so kraj obiskali še delavci pogrebnega podjetja, ki so v kombi odnesli črno vrečo.

O tem, ali je bil kdo pridržan ali ujet, se policija ne izreka. FOTO: David Jerkovic Pixsell
O tem, ali je bil kdo pridržan ali ujet, se policija ne izreka. FOTO: David Jerkovic Pixsell

Tiha hiša s temno zgodovino

Par se je v hišo preselil pred štirimi, petimi leti. Sosedi pravijo, da sta se držala bolj zase. »Vzgajala sta pitbule, zato gostov nista imela. On je delal v neki firmi, zanjo ne vem. Oba sta bila že v zaporu, tudi otroka so jima odvzeli. Njo sem zadnjič videl pred časom, njega pa še v ponedeljek – bil je pred hišo, brez majice, glasno je kričal v telefon. Ko smo izvedeli, kaj so našli, smo bili zgroženi. Uboga ženska,« je za 24sata povedal sosed.

Druga soseda pa je dodala, da se je hiši vedno raje izognila: »Mož se mi je zdel strašen, o njiju niso krožile nič lepe zgodbe.«

Lokalna policijska uprava uradnih podrobnosti še ni razkrila. Potrdili so le, da poteka kriminalistična preiskava in da hišo tudi danes varujejo policisti. O tem, ali je bil kdo pridržan ali ujet, se policija ne izreka.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

policija izginotje posmrtni ostanki greznica hiša pogrešana oseba ženska preiskava umor pogrešana Hrvaška

Priporočamo

Zidarjeva vila v Fiesi le našla kupca
Uf, tole Janši in Toninu ne bo všeč! Ste slišali, kaj zahteva Klakočar Zupančičeva?
Mariborski policisti sporočili tragično novico
Groza v Slavoniji: v greznici našli posmrtne ostanke pogrešane ženske, vse kaže na umor

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Komentarji:

Priporočamo

Zidarjeva vila v Fiesi le našla kupca
Uf, tole Janši in Toninu ne bo všeč! Ste slišali, kaj zahteva Klakočar Zupančičeva?
Mariborski policisti sporočili tragično novico
Groza v Slavoniji: v greznici našli posmrtne ostanke pogrešane ženske, vse kaže na umor

Izbrano za vas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.