Groza v Slavoniji: v greznici našli posmrtne ostanke pogrešane ženske, vse kaže na umor

V slavonskem naselju Tenja pri Osijeku od torka vlada pravo obsedno stanje. Policija je cel dan preiskovala hišo in dvorišče, v katerem je živela pogrešana 44-letnica. Po neuradnih informacijah so v greznici našli posmrtne ostanke ženske, ki je bila pogrešana od 2. avgusta - takrat je bilo njeno izginotje prijavljeno policiji.

V času izginotja je imela oblečeno belo majico, pisane pajkice in natikače. Od takrat o njej ni bilo nobenih informacij. V torek pa se je pred hišo, kjer je še vedno živel njen mož, pojavilo več policijskih vozil, kriminalisti pa so preiskovali notranjost, dvorišče in celo izpraznili greznico. Na teren so pripeljali tudi bager. Zvečer so kraj obiskali še delavci pogrebnega podjetja, ki so v kombi odnesli črno vrečo.

O tem, ali je bil kdo pridržan ali ujet, se policija ne izreka. FOTO: David Jerkovic Pixsell

Tiha hiša s temno zgodovino

Par se je v hišo preselil pred štirimi, petimi leti. Sosedi pravijo, da sta se držala bolj zase. »Vzgajala sta pitbule, zato gostov nista imela. On je delal v neki firmi, zanjo ne vem. Oba sta bila že v zaporu, tudi otroka so jima odvzeli. Njo sem zadnjič videl pred časom, njega pa še v ponedeljek – bil je pred hišo, brez majice, glasno je kričal v telefon. Ko smo izvedeli, kaj so našli, smo bili zgroženi. Uboga ženska,« je za 24sata povedal sosed.

Druga soseda pa je dodala, da se je hiši vedno raje izognila: »Mož se mi je zdel strašen, o njiju niso krožile nič lepe zgodbe.«

Lokalna policijska uprava uradnih podrobnosti še ni razkrila. Potrdili so le, da poteka kriminalistična preiskava in da hišo tudi danes varujejo policisti. O tem, ali je bil kdo pridržan ali ujet, se policija ne izreka.