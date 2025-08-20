PLAŽA CUVI

Groza v Rovinju: na plaži truplo, okrog njega pa dopustniki, kot da nič ni (FOTO)

Mnoge je fotografija šokirala, ne pa vse.
Fotografija: Zgodilo se je v Rovinju. FOTO: Marako85/Getty Images
Odpri galerijo
Zgodilo se je v Rovinju. FOTO: Marako85/Getty Images

B. K. P.
20.08.2025 ob 19:48
B. K. P.
20.08.2025 ob 19:48

Poslušajte

Čas branja: 2:08 min.

Rovinj je en od biserov hrvaške Istre in posledično med najbolj obleganimi turističnimi destinacijami v tem delu Hrvaške. Še posebej obiskovalce od blizu in daleč privlači plaža Cuvi, ki je od mesta Rovinj oddaljena okrog tri kilometre.

Priljubljena je predvsem zato, ker lahko na njej uživajo tako ljubitelji skalnatih plaž kot tisti, ki imajo raje drobne kamenčke, tudi turistična ponudba na plaži je raznolika.

Te dni pa je obiskovalce tam pričakal šokanten prizor, ki je mnoge prepodil s plaže, druge pa od obiska odvrnil. Na plaži ali ob obali je namreč preminila oseba, ki so jo do zaključka policijske preiskave zgolj položili na sup ter pokrili z rjuho.

Šokantne fotografije, na katerih se tik ob truplu še naprej sončijo in kopajo nekateri obiskovalci, ki so se odločili, da jim smrt ne bo pokvarila dopustniškega dne, so na družabnem omrežju objavili ustvarjalci portala Rovinj News ter s tem dvignili nemalo prahu.

Prišla je tudi policija. FOTO: Facebook/rovinj News
Prišla je tudi policija. FOTO: Facebook/rovinj News

Objava, nespoštljiva do pokojnega

Mnogi spletni uporabniki so se namreč strinjali, da je objava popolnoma nespoštljiva do pokojnega in njegovih bližnjih, medtem ko je druge presenetilo tudi dejstvo, da se je na plaži našlo toliko ljudi, ki jih bližina trupla ni niti malo motila.

»Vedno bolj se mi dozdeva, da bo treba zapustiti ta planet in poiskati kakšnega drugega. To ni več normalno! Ljudje ne reagirajo na bližino trupla,« je denimo zapisal eden od spletnih uporabnikov, s katerim so se mnogi strinjali, ne pa vsi.

»Prebiram komentarje in ne razumem, kaj bi ljudje na plaži morali storiti. Seveda, da se sončijo, bi morali odpovedati počitnice, ki so jih plačali? Smrt je povsem normalna stvar, najbrž čaka na avto, ki bo truplo prepeljal v mrtvašnico. Zakaj se zgražate, kot da prvič slišite, da je nekdo umrl na morju? Meni se zdi to povsem normalno,« je svoje mnenje pod fotografijo zapisala uporabnica.

Mnogi se niso dali motiti. FOTO: Facebook/rovinj News
Mnogi se niso dali motiti. FOTO: Facebook/rovinj News

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Rovinj plaža truplo Hrvaška smrt

Priporočamo

Arso prižgal oranžno in rumeno, najhujše šele prihaja ponoči (FOTO)
Barbara Čeferin o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev: »Na trenutke je lahko burno«
Grožnja, ki se počasi širi: Evropa ruši rekorde, ki si jih nihče ne želi
Groza v Rovinju: na plaži truplo, okrog njega pa dopustniki, kot da nič ni (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Komentarji:

Priporočamo

Arso prižgal oranžno in rumeno, najhujše šele prihaja ponoči (FOTO)
Barbara Čeferin o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev: »Na trenutke je lahko burno«
Grožnja, ki se počasi širi: Evropa ruši rekorde, ki si jih nihče ne želi
Groza v Rovinju: na plaži truplo, okrog njega pa dopustniki, kot da nič ni (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.