Groza v Rovinju: na plaži truplo, okrog njega pa dopustniki, kot da nič ni (FOTO)

Rovinj je en od biserov hrvaške Istre in posledično med najbolj obleganimi turističnimi destinacijami v tem delu Hrvaške. Še posebej obiskovalce od blizu in daleč privlači plaža Cuvi, ki je od mesta Rovinj oddaljena okrog tri kilometre.

Priljubljena je predvsem zato, ker lahko na njej uživajo tako ljubitelji skalnatih plaž kot tisti, ki imajo raje drobne kamenčke, tudi turistična ponudba na plaži je raznolika.

Te dni pa je obiskovalce tam pričakal šokanten prizor, ki je mnoge prepodil s plaže, druge pa od obiska odvrnil. Na plaži ali ob obali je namreč preminila oseba, ki so jo do zaključka policijske preiskave zgolj položili na sup ter pokrili z rjuho.

Šokantne fotografije, na katerih se tik ob truplu še naprej sončijo in kopajo nekateri obiskovalci, ki so se odločili, da jim smrt ne bo pokvarila dopustniškega dne, so na družabnem omrežju objavili ustvarjalci portala Rovinj News ter s tem dvignili nemalo prahu.

Prišla je tudi policija. FOTO: Facebook/rovinj News

Objava, nespoštljiva do pokojnega

Mnogi spletni uporabniki so se namreč strinjali, da je objava popolnoma nespoštljiva do pokojnega in njegovih bližnjih, medtem ko je druge presenetilo tudi dejstvo, da se je na plaži našlo toliko ljudi, ki jih bližina trupla ni niti malo motila.

»Vedno bolj se mi dozdeva, da bo treba zapustiti ta planet in poiskati kakšnega drugega. To ni več normalno! Ljudje ne reagirajo na bližino trupla,« je denimo zapisal eden od spletnih uporabnikov, s katerim so se mnogi strinjali, ne pa vsi.

»Prebiram komentarje in ne razumem, kaj bi ljudje na plaži morali storiti. Seveda, da se sončijo, bi morali odpovedati počitnice, ki so jih plačali? Smrt je povsem normalna stvar, najbrž čaka na avto, ki bo truplo prepeljal v mrtvašnico. Zakaj se zgražate, kot da prvič slišite, da je nekdo umrl na morju? Meni se zdi to povsem normalno,« je svoje mnenje pod fotografijo zapisala uporabnica.