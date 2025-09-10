VEČKRAT JO JE UGRIZNIL

Groza v parku! Pes razmesaril tekačico med pripravo na tekmovanje: »Bolečina je bila neznosna«

Med pripravami na 15-kilometrski tek v parku jo je napadel nemški ovčar, ki jo je ugriznil dvakrat – v zadnjico in nogo.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Liudmila Chernetska Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Liudmila Chernetska Getty Images/istockphoto

N. P.
10.09.2025 ob 20:00
N. P.
10.09.2025 ob 20:00

Tek za trening se je za 43-letno Sally Dodgson spremenil v pravo krvavo dramo. Med pripravami na 15-kilometrski tek v parku jo je napadel nemški ovčar, ki jo je ugriznil dvakrat – v zadnjico in nogo.

Sally, sicer pasja trenerka, je 30. avgusta ravno vstavljala slušalke, ko je opazila moškega s psom. Da bi jima naredila prostor, je stopila s pločnika. »Le delček sekunde kasneje pa sem začutila grozljivo bolečino na desni strani zadnjice. Takoj sem vedela, da me je ugriznil, kri je začela teči po nogi,« je opisala.

Pes, za katerega ugibajo, da je bil nemški ovčar oziroma mešanec, je zagrabil še enkrat, preden ga je lastnik odvlekel stran. »Hlače so bile strgane, kri mi je tekla v nogavico. Bolečina je bila neznosna,« pravi Sally.

Še v šoku je od lastnika zahtevala podatke, ki jih je sprva dal, nato pa jo je – kot trdi – blokiral. Na pomoč je poklicala mimoidočega, ki je videl, da rana močno krvavi, in ji svetoval, naj takoj odide v bolnišnico.

Simbolična fotografija. FOTO: Gettyimages
Simbolična fotografija. FOTO: Gettyimages

Na urgenci so ji rane očistili, povili in dali injekcijo proti tetanusu ter antibiotike. Fotografije, ki so jih objavili britanski mediji, kažejo raztrgane pajkice, krvave ugrize in hude podplutbe. »Šele v bolnišnici, ko sem videla fotografije, sem dojela, kako hudo je bilo. Pogrizel mi je vso zadnjico. Če bi ugriznil otroka v obraz, bi ga verjetno razmesaril,« opozarja.

Sally, ki ima lastno podjetje za šolanje psov, zdaj poziva lastnike k večji odgovornosti: »Sem zelo vajena psov, imam dva posvojena psa in delam z nemirnimi živalmi. Toda če je pes tako nepredvidljiv brez vsakršne provokacije, nima kaj iskati v javnem parku – in še brez nagobčnika.«

Zdaj zahteva, da se psa zaseže in oceni, ali je nevaren. Če testov ne bi prestal, bi ga bilo po njenem treba evtanazirati. »Ne zagovarjam samovoljnega zaseganja psov, a če nekdo ugrizne človeka na javnem mestu, je to resna nevarnost. Lastniki se morajo zavedati odgovornosti. Ne zanima me, ali je pes posvojen, prestrašen ali nervozen – dolžni smo ga prevzgojiti,« je odločna.

 

