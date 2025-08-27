Groza v katoliški šoli: med mrtvimi in ranjenimi tudi otroci, napadalec likvidiran (FOTO in VIDEO)

Na katoliški šoli v mestu Minneapolis v ameriški zvezni državi Minnesota je prišlo do streljanja. Ameriški mediji ob sklicevanju na policijske vire poročajo, da so umrle tri osebe, vključno s strelcem, ranjenih pa je najmanj 20 ljudi, ki jih zdravijo v mestnih bolnišnicah. Med mrtvimi in ranjenimi naj bi bili tudi otroci.

Ameriško ministrstvo za pravosodje je nato sporočilo, da sta bili v streljanju ubiti dve osebi. Strelca so opisali kot moškega, oblečenega v črno, ki je imel v rokah puško.

Strelca naj bi policisti ubili, nevarnosti ni več

Policija je po navedbah ameriškega CNN strelca ubila, nevarnosti na prizorišču napada ni več, kljub temu pa so lokalne prebivalce posvarili, naj se izogibajo območju v okolici šole, da bi lahko reševalci pomagali žrtvam napada.

FOTO: Tim Evans Reuters

FOTO: Tim Evans Reuters

Na napad so se že odzvale tudi oblasti v ZDA. Predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da so ga obvestili o napadu, da so na prizorišče že prispele ekipe zveznega preiskovalnega urada FBI, in da bo Bela hiša se naprej spremljala dogajanje.

Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je dodala, da tudi njeno ministrstvo spremlja dogajanje in da bodo več informacij objavili takoj, ko bodo na voljo.