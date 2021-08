Groza v dvigalu: ujeti med poplavo, voda narasla do vratu (VIDEO)

Grozljivi posnetek prihaja iz Omahe v Nebraski v ZDA. Med poplavo so se trije prijatelji znašli ujeti v dvigalu. Voda je naraščala in grozijo jim je, da se bodo utopili. Voda jim je segala že do vratu, a so imeli veliko srečo, saj so jih uspešno rešili.



Poglejte, kaj se je dogajalo.





