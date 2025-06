Groza v četrtkovem večeru pri znani restavraciji: dva sta se sprla, eden obležal v krvi

V četrtek okoli 20.25 se je pri eni od restavraciji v Sisku, na Novoselski ulici, zgodil umor. Žrtev je moški, osumljenec pa je pod policijskim nadzorom, je potrdila lokalna policijska uprava.

Neuradno je znano, da sta se dva moška sprla pred restavracijo, prepir je prerasel v pretep in se končal z umorom, so navedli hrvaški mediji. Na kraju nesreče so bili predstavniki okrožnega državnega tožilstva, več informacij o okoliščinah dogodka pa bo znanih po preiskavi.