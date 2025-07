Groza med štirimi stenami: mož ženi »danes boš umrla« in jo napadel z lokom ter nožem

Britanski napadalec Stephen Carr (57) iz kraja Strensall pri Yorku je bil na sodišču v Leedsu spoznan za krivega poskusa umora svoje žene Lorne. Napadel jo je z lokom in puščicami, nato pa jo še šestkrat zabodel z nožem, medtem ko je bila ona na telefonu s policijo.

Kamera ujela napad

Pretresljivi posnetki nadzorne kamere prikazujejo, kako je Carr s pripravljenim lokom zasledoval Lorno po hiši, nato pa hladnokrvno iz predala vzel kuhinjski nož in jo napadel v spalnici. Puščice je izstrelil v njeno smer — ena se je zapičila v lesena vrata, druga v odejo, tretja pa je padla tik poleg nje.

Napad se je zgodil 8. septembra lani, potem ko je Carr zaužil liter vodke. Po prepiru glede skrbi za svojo dementno mamo Betty, ki je živela z njima, je Carr iz zunanje lope prinesel lok in ga napel. Ko je žena poskušala preprečiti napad, ga je znova napel in uperil vanjo.

Grožnje in srhljiv dialog pred napadom

Tožilci so razkrili, da je Carr ženi hladnokrvno dejal: »Danes boš umrla,« in ko je odgovorila »Res?«, je odgovoril: »Prepozno je, draga, prepozno.« Nato jo je dvakrat udaril z lokom — enkrat, ko je stala, drugič, ko se je skrila — preden jo je večkrat zabodel v hrbet.

Lorna je utrpela deset ran globine od tri do deset centimetrov. Čudežno je preživela, a je zaradi Carrovega pripora ostala brez doma, saj ni mogla plačevati najemnine.

On se napada ne spominja

Na sodišču je Carr zanikal poskus umora in zatrjeval, da je »zelo dober strelec« in da bi jo, če bi želel, zlahka zadel. Trdil je, da se napada z nožem ne spominja. V preiskavi je priznal le povzročitev hude telesne poškodbe, a tožilstvo njegovega priznanja ni sprejelo in ga kljub temu obtožilo poskusa umora.

Pred tem naj bi spil liter vodke. Simbolična fotografija. FOTO: Igorr1 Getty Images/istockphoto

Sodnik Simon Phillips KC je v obrazložitvi dejal, da je šlo za »strašljiv napad z velikim kuhinjskim nožem«, ki ni bil impulziven, temveč premišljen in je trajal dlje časa. Carra je obsodil na 17 let zapora.

Žena želi nadaljevati razmerje

Kljub napadu Lorna ni zaprosila za prepoved približevanja. Na sodišču je izjavila, da želi obnoviti razmerje in da svojemu možu odpušča. V pismu ga je opisala kot »skrbnega in sočutnega moškega«, ki je pomagal skrbeti za svojo mater, ter dodala, da je bil do usodnega večera »vedno nežen in nikoli nasilen«.

Primer je pretresel britansko javnost in znova odprl vprašanja o vplivu alkohola, duševnega zdravja in nasilja v intimnih partnerstvih. Tožilci so dejali, da se je Carr, sicer »funkcionalni alkoholik«, zlomil zaradi pritiska skrbi za mamo.