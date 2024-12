Posnetek, ki zaledeni kri v žilah! Kamera posnela likvidacijo direktorja zdravstvene zavarovalnice (VIDEO)

Za zdaj še neznani storilec je sredi Manhattna v New Yorku s pištolo ustrelil in ubil 50-letnega izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare Briana Thompsona, poročajo ameriški mediji. UnitedHealthcare je ena največjih zdravstvenih zavarovalnic v ZDA.

Preiskava že poteka, policij ne želi ugibati o motivu

Thompson je zgodaj zjutraj po krajevnem času prispel do hotela Hilton sredi Manhattna na konferenco, nakar je do njega pristopil moški, skrit za masko, ga ustrelil ter nato zbežal, je sporočila newyorška policija.

Thompsona so prepeljali v bolnišnico, kjer so potrdili njegovo smrt, strelec pa je pobegnil s prizorišča. Priče so storilca opisale kot belca.

Preiskava že poteka, policija pa za zdaj ne želi ugibati o motivu - razen tega, da je najverjetneje šlo za načrtovan napad.