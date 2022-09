Groza: toča je ubila 20-mesečno deklico

Toča je padala le deset minut, a je bila grozljiva, morilska: udarec ledene krogle v glavo je bil usoden za komaj 20-mesečno deklico, poškodovalo pa se je še več kot 50 ljudi.

Deset minut groze v mestecu La Bisbal d'Emporda in okolici, povzemajo katalonski mediji, ki še poročajo o strahoviti materialni škodi v španski pokrajini Girona.

Kot ocenjujejo meteorologi, naj bi bila nekatera zrna, kamni, pravzaprav, premera kar 10 centimetrov, udrihali so po avtomobilih, strehah in oknih ter trgali električne kable. Mnogi so jo skupili med begom pred ledenim napadom, poročajo o modricah in zlomih kosti, za deklico pa so bile poškodbe prehude in je umrla v bolnišnici.

Udrihala je po avtomobilih. FOTO: Baloncici/Getty Images

Tako hudih padavin ni bilo na tistem območju že dve desetletji, a zaradi podnebnih sprememb gre vremenske katastrofe pričakovati pogosteje, svarijo strokovnjaki. Toča je začela padati tako nenadno in silovito, da so se mnogi komajda zatekli na varno, na otroškem igrišču so starši panično grabili svoje malčke in iskali zavetje, številni so bežali v bližnje restavracije in prodajalne, da bi se rešili pred ledenimi kroglami, ki so neprizanesljivo ciljale nemočne ljudi pod seboj; toča je pregnala tudi člane glasbene zasedbe, ki je zabavala množico na terasi nekega lokala, in ji nazadnje stolkla vso opremo. Mnogi so iz zavetja varnega doma v objektive lovili močne pljuske, ki jih je toča povzročila v bazenih na vrtovih, pa razsute avtomobile in kaos na ulicah.

20 centimetrov je uradno največji premer.

Pred zavarovalnicami se vijejo dolge vrste upravičencev do odškodnine, meteorologi pa svarijo, da ujme še ni konec in da lahko pričakujejo še en ledeni udar. Toča je letos pustošila tudi po ZDA; v samo desetih dneh je povzročila za več kot milijardo škode, in sicer najprej v Minnesoti, potem pa še v Wisconsinu.

Leta 2018 je v Koloradu ubila več živali in mnoge poškodovala. Uradno največji smrtni davek doslej pa je vzela v indijski državi Utar Pradeš leta 1888: takrat so pisali o toči velikosti pomaranče, ki naj bi ubila 246 ljudi in več sto glav živine. Največji premer pa je uradno dosegla leta 2010 v ameriški Južni Dakoti: izmerili so namreč kar 20 centimetrov premera, tehtala je skoraj kilogram.