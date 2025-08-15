PREISKAVA POTEKA

Groza pri Splitu: našli mrtvega delfina, policija sumi mučenje

Vzrok smrti bo pokazala obdukcija.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Stephane Mahe Reuters
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Stephane Mahe Reuters

STA, N. P.
15.08.2025 ob 06:44
15.08.2025 ob 06:44
STA, N. P.
15.08.2025 ob 06:44
15.08.2025 ob 06:44

Poslušajte

Čas branja: 0:46 min.

V morju pri Splitu so v sredo našli poginulega delfina. Primer preiskuje policija, saj so ob ogledu kraja dogodka ugotovili elemente kaznivega dejanja, so danes sporočili iz splitsko-dalmatinske policijske uprave.

Poginulega delfina so po navedbah policije našli v sredo popoldne blizu svetilnika v morju med otokoma Brač in Šolta. Policija je ob ogledu kraja nesreče ugotovila elemente kaznivega dejanja usmrtitve ali mučenja živali. Kriminalistična preiskava še poteka, vzrok smrti pa bo pokazala obdukcija.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

delfin mučenje živali policija smrt Split truplo morje obdukcija preiskava

Priporočamo

Klemenčičevim na pomoč: Izgubili pol hiše, ki jo potrebujejo otroci, pet se jih stiska na 50 kvadratnih metrih (FOTO)
Če imate to število v svoji mobilni številki, vam je zagotovljeno bogastvo
Policija ponoči aretirala Sebastjana Brajdiča (22)
Prosti petki za delavce? Zveni sanjsko, dokler ne bo treba organizirati in plačati dela

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Klemenčičevim na pomoč: Izgubili pol hiše, ki jo potrebujejo otroci, pet se jih stiska na 50 kvadratnih metrih (FOTO)
Če imate to število v svoji mobilni številki, vam je zagotovljeno bogastvo
Policija ponoči aretirala Sebastjana Brajdiča (22)
Prosti petki za delavce? Zveni sanjsko, dokler ne bo treba organizirati in plačati dela

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.