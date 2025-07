Groza pri Splitu! Dvojica v hotelu posilila in nadlegovala dekle

Po opravljeni preiskavi je županijsko državno tožilstvo vložilo obtožnico proti prvemu obtožencu (32) zaradi hudega kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi kaznivega dejanja omogočanja uživanja drog. Obtožnica je vložena tudi proti drugemu obtožencu, 36-letniku, zaradi kaznivih dejanj omogočanja uživanja drog in spolnega nadlegovanja, piše na spletni strani Državnega tožilstva Republike Hrvaške.

Obtožena sta, da sta z uporabo fizične sile in grožnjo z nožem izkoristila žrtev.

»Z obtožnico se prvemu obtožencu očita, da je konec aprila 2025 na območju Splitsko-dalmatinske županije z uporabo fizične sile in grožnjo z nožem nad žrtvijo izvršil spolni odnos in z njim izenačeno spolno dejanje. Prav tako se mu očita, da je pridobil drogo (speed), ki jo je dal v uporabo drugim osebam. Drugemu obtožencu se očita, da je konec aprila 2025 na območju Splitsko-dalmatinske županije, po predhodnem dogovoru s prvim obtožencem, v hotelsko sobo pripeljal prvega obtoženca in žrtev, kjer so skupaj uživali drogo speed in marihuano, ter da je žrtev brez njenega soglasja otipaval po intimnih delih telesa,« piše na spletni strani Državnega tožilstva Republike Hrvaške.

Županijsko državno tožilstvo v Splitu je v obtožnici sodišču predlagalo podaljšanje pripora za prvega obtoženca zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja, poroča 24stata.