Grozljivka blizu nas: zaboden moški znan policiji, že leta 2012 ubil partnerja

Iz Hrvaške poročajo o grozljivem zločinu. Zjutraj sta se sprla moška, ​​stara 44 in 38 let, ki sta bila hudo poškodovana prepeljana v KBC Reka, kjer sta pozneje oba umrla.

Znano je, da sta živela v zasilnem občinskem nastanitvenem objektu, kjer je eden od njiju pred dvema letoma dobil pravico do zasilne namestitve, drugi pa se je k njemu po besedah ​​sosedov preselil pozneje.

Eden od pokojnih moških od prej znan policiji

Kot so sporočili hrvaški policisti, je okoli 6.30 zjutraj eden od pokojnih moških drugega hudo poškodoval z nožem, nato pa še sebe.

To pa ni bilo prvič, saj je eden od obeh moških znan policiji. Novembra 2012 je namreč D.B. (38) ubil nekdanjega 47-letnega partnerja in bil obsojen na sedem let zapora, so še navedli hrvaški mediji.