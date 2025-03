Groza pri sosedih: v gozdu našli zažgan avto, v njem zoglenelo truplo

Policisti so na gozdni poti pri Petrinji naleteli na avto, povsem uničen v požaru, a glavni šok je sledil, ko so pogledali vanj. Na sovoznikovem sedežu je namreč bilo zoglenelo truplo, po neuradnih informacijah, ki so jih pridobili novinarji 24sata, pa naj bi šlo za žensko.

Njena identiteta še ni znana, naj pa bi bile na avtomobilu nameščene tuje registrske tablice. V bližini so policisti našli moškega, ki bi lahko bil povezan s tragedijo. Moški je bil po prav tako neuradnih informacijah porezan, policisti pa so do njega prišli v zadnjem trenutku, hotel se je namreč vreči pod tovornjak.

Forenziki so v sodelovanju z županijskim državnim tožilcem iz Siska opravili ogled prizorišča, a o podrobnostih še molčijo. Tako še ni znano, ali je šlo za nesrečo ali kaznivo dejanje.