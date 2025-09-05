V OKOLICI OSIJEKA

Groza pri sosedih: umoril ženo, jo prijavil kot pogrešano in celo pomagal iskati (FOTO)

Kljub temu so policisti v središče kriminalistične preiskave postavili prav 52-letnega Hrvata.
Fotografija: Moža pokojne so odpeljali policisti. FOTO: David Jerkovic/pixsell Pixsell
Moža pokojne so odpeljali policisti. FOTO: David Jerkovic/pixsell Pixsell

B. K. P.
05.09.2025 ob 19:21
B. K. P.
05.09.2025 ob 19:21

Pisali smo, da so policisti v naselju Tenja pri Osijeku v greznici našli truplo ženske, ki je bila pogrešana od 4. avgusta. Nedolgo po grozljivi najdbi so policisti aretirali moža pokojne in ga tudi že pripeljali pred preiskovalnega sodnika.

O njunem zakonu so za hrvaške medije zdaj spregovorili njuni sosedje in sokrajani, ki so 52-letnega R. R. opisali kot prestopnika in ne prav zglednega moža. »Bila je moja prijateljica, a se nisva prav dosti videvali, v glavnem sva si dopisovali preko družabnih omrežij, predvsem, ko je bil njen mož v zaporu. Večkrat je bil tam zaradi tatvin, droge … Potožila je, ker ga pogosto ni bilo, pa sem jo vprašala, zakaj ga ne zapusti. Vsakič je odgovorila, da tega noče,« je za 24sata povedala prijateljica pokojne 44-letnice.

Odkar so policisti 2. avgusta preko medijev z javnostjo delili informacijo, da je pogrešana, so jo iskali vsi v vasi in njeni okolici, tudi njen mož! Na družabnih omrežjih je objavljal pretresljive pozive ljudem, naj jo prosim kdo najde, njegovi zapisi so bili polni zaskrbljenosti, češ da ne ve, kje je njegova žena in zakaj je odšla.

Kljub vsemu trudu, da bi deloval kot zaskrbljeni mož, pa so policisti v središče preiskave postavili prav njega. In en mesec po tem, ko je bila nesrečna 44-letnica prijavljena kot pogrešana, so pri njem opravili hišno preiskavo, ki je končno obrodila sadove. Žal ne takšne, kot so upali. »Ko sem slišala, da je pogrešana, sem bila povsem v šoku. Njena mama mi je rekla, da jo išče, ampak ni vedela, kje naj sploh začne. Povedala mi je, da je odšla od doma v copatih, navadni majici, brez dokumentov. Že to se mi je zdelo strašno nenavadno, zato sem začela bolj spremljati novice, zdaj pa to. Groza,« je za omenjeni portal še dejala prijateljica pokojne.

Policisti so potrdili, da so 54-letnika prijeli ter ga tudi kazensko ovadili za kaznivo dejanje umora, preiskovalni sodnik pa je po zaslišanju zoper njega odredil pripor.

