INCIDENT PREISKUJEJO

Groza pri sosedih: na šolskem igrišču odjeknili streli

Zagrebški policisti so potrdili, da so prijavo prejeli v nedeljo ob 20.36.
Fotografija: Zgodilo se je v zagrebški četrti Ravnice (fotografija je simbolična). FOTO: Mia Slafhauzer/pixsell
Zgodilo se je v zagrebški četrti Ravnice (fotografija je simbolična). FOTO: Mia Slafhauzer/pixsell

B. K. P.
01.09.2025 ob 15:22
Medtem ko so imeli slovenski policisti prvi šolski dan polne roke dela s preiskovanjem grožnje, ki so jo zaznali na družabnem omrežju in se je nanašala na, kot so dejali na Policiji, na »neugotovljen vzgojno-izobraževalni zavod v Sloveniji«, so policisti na predvečer prvega šolskega dne obravnavali streljanje.

Zgodilo se je na igrišču ne od šol v Zagrebu, stanovalci soseske Ravnice, so slišali več strelov in poklicali policiste. »Ravno sem okrog 20.30 ob šolskem igrišču sprehajal psa, ko sem videl več otrok bežati. Pred tem sem slišal nekaj pokov, mislil sem, da gre za petarde,« je dogodek na družabnem omrežju komentiral domačin, ki se je zgrozil, ko je izvedel, da naj bi bili poki pravzaprav streli.

»Ob 20.36 smo prejeli prijavo o streljanju, vse okoliščine še ugotavljamo,« so zagrebški policisti povedali za spletni portal 24sata. Več informacij trenutno ni znanih.

