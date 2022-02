Groza pri sosedih: dve leti mrtva sedela za mizo

Sedela je za mizo v dnevni sobi, nepremična. Mrtva, že dve leti, se je izkazalo, poročajo italijanski policisti po srhljivem odkritju v hiši v Prestinu blizu jezera Como v Lombardiji. In mnogi se sprašujejo, koliko časa bi truplo še razpadalo, če ne bi sosedov zmotil zaraščen vrt.

Živela je sama v hiši ob jezeru Como. FOTO: Staraldo/Getty Images

Zaradi zanemarjene okolice hiše in visokih dreves, ki bi jih lahko napovedani močni vetrovi podrli, so na delo prišli gasilci, ki so se odzvali na pritožbe, in odkrili ubogo Marinello Beretto. Gospa, ki je živela sama, je najverjetneje umrla konec leta 2019, ocenjuje mrliški oglednik, stara pa je bila 70 let. Za zdaj se ni oglasil nihče od svojcev pokojne, tako da morebitne sorodnike zdaj išče policija.

Truplo Berettove ostaja v mrtvašnici, vzrok smrti pa za zdaj ni znan, izločili so le možnost nasilja; datum pogreba še ni določen in je odvisen tudi od ugotovitev mož postave, ki si na vse pretege prizadevajo najti svojce, upajo pa, da se bodo oglasili vsaj prijatelji in morda razjasnili okoliščine, v katerih je upokojenka živela.

Znano je le, da je bila Berettova očitno dobro preskrbljena, saj ni bila upravičena do sredstev socialne podpore, po besedah sosedov pa tudi ni nikoli nikogar prosila za pomoč. Od nekdaj je živela sama in je menda redko zapuščala dom, a kljub temu župan in oblasti bentijo nad sosedi, da niso nikoli izkazali zaskrbljenosti, ali gospa kaj potrebuje in ali je dobrega zdravja, sploh odkar je udarila pandemija in so bili starostniki še posebej ogroženi in ovirani pri vsakodnevnih opravilih. Mnogi se izgovarjajo, češ da so bili prepričani, da se je gospa odselila brez slovesa.

Gasilci so prišli opozorit na previsoko drevje in napovedane vetrove.

»Pozabljeno Marinello Beretto bomo za vedno imeli na vesti,« je kritična tudi italijanska ministrica za družino in enake možnosti Elena Bonetti. »Skrb drug za drugega je dolžnost skupnosti, ki želi ostati enotna. Nihče ne bi smel biti sam.«

Svojo jezo je izrazil tudi župan Coma Mario Landriscina in krajane vabi na pogreb, ki ga bo, če policija ne bo izsledila morebitnih sorodnikov, plačala občina. »Če ni imela družine, smo lahko njena družina mi,« je pribil in pristavil, da se bo slovesa udeležil tudi sam.