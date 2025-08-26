Groza pri Poreču: moški napadel 71-letnika s sekiro in nožem, ranil še žensko

V napadu v družinski hiši v Istri, kjer je 39-letni moški z nožem in sekiro napadel moškega in žensko, sta bili ranjeni dve osebi.

Napadel 71-letnika s sekiro in nožem, ranil še žensko

Tako je hrvaška policija sporočila, da je moški obtožen, da je v nedeljo okoli 22. ure na dvorišču družinske hiše v naselju Finida na območju Poreča fizično napadel 71-letnega moškega, ga večkrat zabodel in porezal z nožem in sekiro. 49-letnica ga je pri napadu poskušala ustaviti, a jo je napadalec udaril in nato napadel z nožem.

Obtožen poskusa umora

Prav tako je grozil z umorom ženski in dvema moškima, starima 61 in 65 let, ki sta ga poskušala ustaviti. Poškodovanim je bila nudena zdravniška pomoč, 71-letnik pa je bil zaradi hudih poškodb odpeljan na zdravljenje v bolnišnico v Pulju, 49-letnik pa je utrpel lažje poškodbe.

39-letnega osumljenca so v ponedeljek zvečer odpeljali v priporno enoto istrske policijske uprave in ga obtožujejo poskusa umora in poskusa hude telesne poškodbe ter treh groženj.