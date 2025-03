Groza pri južnih sosedih: Pet psov napadlo 66-letnico, pogrizli so jo po glavi in ​​telesu

Iz Hrvaške poročajo o hudem napadu psov. Pet psov je v Daskatici pri Čazmi hudo poškodovalo 66-letno žensko, lastnika psov, 55-letnika, pa so kazensko ovadili in pridržali zaradi hudega kaznivega dejanja zoper javno varnost, je sporočila bjelovarska policija.

Je v smrtni nevarnosti

Napad se je zgodil v ponedeljek na cesti. Medtem ko se je ženska sprehajala, so proti njej stekli psi, jo podrli na tla in močno pogrizli po glavi in ​​telesu. Z reševalnim vozilom so jo prepeljali v bjelovarsko bolnišnico, tam so ugotovili, da je njena poškodba smrtno nevarna.

Policisti so takoj posredovali, v preiskavi pa sodelujeta veterinarski inšpektor in veterinarska postaja iz Čazme. Pregled je pokazal, da ima samo en pes čip, vendar s pretečenim cepivom, ostali pa niso niti čipirani niti cepljeni.