Groza na Siciliji: starejše in invalide tepli, privezovali in poniževali

Karabinjerji in specializirana enota, ki se ukvarja z zdravstvenim nadzorom ter preiskavami na področju zdravstva, prehrambne industrije in farmacije, so razkrili hude zlorabe in nasilje nad starejšimi ter invalidi v dveh socialno-zdravstvenih ustanovah v Pachinu na jugu italijanskega otoka Sicilija. Ugotovili so, da je bilo 20 oskrbovancev – invalidov, duševno prizadetih in starejših – žrtev fizičnega in psihičnega nasilja.

Dokumentirali so ponavljajoča se ponižanja in nasilje: klofute, udarce s pestmi, porivanje ter verbalne napade z vpitjem, žaljivkami in grožnjami. Med zlorabami izstopa primer dekleta z duševnimi težavami, ki so jo dlje zadrževali privezano na posteljo in ji onemogočili opravljanje osnovnih fizioloških potreb, vključno s prehranjevanjem. Ko je prosila za pomoč, so jo še dodatno kaznovali.

16 JE OSUMLJENIH zlorabe.

Preiskava je pokazala, da so zlorabe potekale z vednostjo in v nekaterih primerih celo pod vodstvom odgovornih oseb. Poleg nasilja so odkrili resne nepravilnosti pri upravljanju ustanov, saj so povečevali dobiček na račun higienskih, organizacijskih in drugih standardov ter nezakonitega izvajanja zdravstvene oskrbe. Zaposleni brez ustrezne izobrazbe so oskrbovancem dajali tudi invazivne farmakološke terapije, kar je resno ogrožalo njihovo zdravje.

Pet osumljenih so priprli, sedem jih je v hišnem priporu z enoletno prepovedjo opravljanja dejavnosti na področju oskrbe in nege, štirje se morajo redno javljati pravosodnim organom. Poleg tega so zapečatili tri ustanove – dve, ki sta bili predmet preiskave, ter tretjo, ki je del iste bivalne skupnosti. Oskrbo oskrbovancev so prevzele druge ustanove. Preiskava je bila uvedena zaradi prijav o slabih razmerah in pomanjkljivi oskrbi.