Groza na priljubljeni turistični točki! Oboroženi napadalci ugrabili turiste: »Tega ne privoščim nikomur« (VIDEO)

Idilični izlet z ladjo po amazonskem deževnem gozdu se je za 14-člansko skupino turistov sprevrgel v pravo nočno moro. Oboroženi napadalci so ugrabili njihovo plovilo, jih oropali in prisilili, da prek mobilnih aplikacij izpraznijo svoje bančne račune. O pretresljivem dogodku je na družbenih omrežjih spregovorila ena od žrtev, španska vplivnica Elisabet de la Almudena.

V videoposnetku, ki ga je objavila na TikToku v torek in traja štiri minute in pol, je dogodek opisala kot »najhujši dan svojega življenja«. Skupaj s starši in šestletno hčerko se je pridružila organiziranemu celodnevnemu izletu z ladjo iz mesta Iquitos, priljubljenega izhodišča za raziskovanje amazonskega pragozda.

»Najeli družinski ogled, končali kot talci«

»Dogovorili smo se za družinski ogled narave, na koncu pa smo bili ugrabljeni,« je povedala de la Almudena. Po njenih besedah so štirje oboroženi moški, med njimi eden z mitraljezom, napadli ladjo in jo odpeljali globoko v gozd. Tam so turistom odvzeli vso osebno lastnino in celo motor plovila.

Najhuje pa je bilo, ko so jih z orožjem prisilili, da so prek mobilnih aplikacij prenesli denar na račune napadalcev. »Grožnje so bile jasne: če ne nakažemo denarja, nas ne bodo pustili oditi,« je povedala španska vplivnica. »Tega, kar smo doživeli, ne privoščim nikomur,« je dodala.

Izdelali vesla in se rešili

Po odhodu napadalcev so si potniki iz delov plovila izdelali vesla in začeli sami pluti po reki. Na srečo so naleteli na domačine v drugem čolnu, ki so jih povlekli na varno.

De la Almudena je ostro kritizirala turistično agencijo Canopy Tours Iquitos, ki je organizirala izlet. Očitala jim je popolno pomanjkanje varnostnih ukrepov – plovilo ni imelo GPS-sledilnika niti zavarovanja, prav tako pa ni bilo nobenega osebja, usposobljenega za krizne razmere. Kasneje so ji celo povedali, da podobni incidenti v regiji niso redkost.

»Ljudje, ki naj bi skrbeli za našo varnost, so popolnoma odpovedali,« je dejala.

Kazniva dejanja so v Peruju pogosta. Simbolična fotografija. FOTO: Survival International Via Reuters

To pravi agencija

Agencija Canopy Tours Iquitos se je na družbenih omrežjih odzvala z izjavo, da je bil napad, ki se je zgodil 14. maja, »naključen in zunaj našega nadzora«. Dodali so, da so nemudoma obvestili oblasti, aktivirali protokole za izredne razmere in nudili pomoč oškodovanim turistom.

V nadaljevanju so napovedali krepitev varnostnih ukrepov: uvedbo GPS-nadzora, tesnejše sodelovanje s policijo in dodatna usposabljanja osebja.

Ameriško zunanje ministrstvo je v nedavni posodobitvi potovalnega nasveta za Peru, objavljeni 16. maja, poudarilo, da so kriminal, državni nemiri in nevarnost ugrabitev razlogi za povečano previdnost.

»Kazniva dejanja so v Peruju pogosta. Žeparstvo, kraje vozil, ropi in nasilna dejanja se dogajajo tudi podnevi in v navzočnosti prič. Čeprav so ugrabitve redke, do njih vseeno prihaja,« so zapisali.