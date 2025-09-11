Groza na plaži pri sosedih: starejši moški na plan potegnil penis in ...

O nenavadnem incidentu v Dubrovniku poroča Jutarnji list. V soboto so bili kopalci na eni od tamkajšnjih plaž šokirani nad vedenjem starejšega moškega, ki se je v morju samozadovoljeval, pri čemer je opazoval ljudi, ki se kopajo.

Ni bilo prvič ...

Nekdo iz množice je poklical policijo, ki je ugotovila, da gre za 65-letnega moškega iz Bosne in Hercegovine. Moškega so aretirali, nadaljnji postopek zoper njega pa je pokazal, da to ni bilo prvič.

Izkazalo se je, da je v zadnjih dveh tednih večkrat prišel na omenjeno plažo in masturbiral, ter da ga je videlo večje število ljudi.

Odredili so mu 15-dnevno pridržanje

Osumljenca so zaradi storitve prekrška zoper javni red in mir pripeljali na sodišče v Dubrovniku, kjer mu je bilo s sodno odločbo odrejeno 15-dnevno pridržanje, nakar so ga premestili v dubrovniški zapor, je sporočila policija.