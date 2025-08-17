TRAGIČNO

Groza na obali: 28-letnika našli na cesti v luži krvi, sumijo, da je padel iz stanovanja

Zgodilo se je v soboto okoli 18. ure.
Fotografija: 28-letnika so prepeljali v bolnišnico, ko pa bo sposoben govoriti, pa bodo ugotovili tudi točen vzrok dogodka. FOTO: Jure Eržen/delo
28-letnika so prepeljali v bolnišnico, ko pa bo sposoben govoriti, pa bodo ugotovili tudi točen vzrok dogodka. FOTO: Jure Eržen/delo

M. U.
17.08.2025 ob 07:19
17.08.2025 ob 07:21
M. U.
17.08.2025 ob 07:19
17.08.2025 ob 07:21

Mimoidoči so v soboto okoli 18. ure v bližini hotela v Dubrovniku opazili moškega, ki je ležal v mlaki krvi - takoj so poklicali policijo, ki je ugotovila, da je moški umrl pri padcu.

Gre za tujega državljana, ki je padel z višine približno 7 metrov iz stanovanja v ulici Iva Vojnovića, kjer je bival.

28-letnika so prepeljali v bolnišnico, ko pa bo sposoben govoriti, pa bodo ugotovili tudi točen vzrok dogodka, je potrdila Andrijana Biskup, tiskovna predstavnica policijske uprave Dubrovniško-neretvanske županije, navaja DuList.

