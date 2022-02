Groza na morju: »Obveščeni smo bili, da so našli trupla«

Ob vzhodni obali Kanade je danes ponoči potonila španska ribiška ladja, pri čemer so umrli najmanj štirje člani posadke od skupaj 22 na krovu, je sporočilo špansko ministrstvo za promet. Reševalci so rešili tri osebe, 15 jih še iščejo.

Po poročanju španskih medijev je 12 članov posadke španskih državljanov, osem jih je iz Peruja, dva pa iz Gane.

»Obveščeni smo bili, da so našli trupla,« je za javni radio povedala Maica Larriba, predstavnica španske vlade v Pontevedri v regiji Galicija, od koder je ribiška ladja. Reševalci so v rešilnem čolnu našli tri preživele, ki so bili podhlajeni, je dodala. »Temperatura vode je v tem trenutku grozljiva, zelo nizka,« je opozorila.

Reševalci so še dva reševalna čolna našli prazna, četrtega pa še iščejo.

Španska vlada zaskrbljeno spremlja reševalno akcijo, je povedala tiskovna predstavnica vlade Isabel Rodriguez, ki je potrdila, da so rešili tri člane posadke.

Ribiška ladja z vlečno mrežo je bila registrirana leta 2004. Sedež je imela v pristanišču Marin v Galiciji in je bila last ladjarju Manuelu Noresu. Podjetje, ustanovljeno leta 1950, upravlja osem tovrstnih plovil in ima približno 300 zaposlenih, piše na njihovi spletni strani.