Groza na morju: 34-letnica prijavila posilstvo, aretirali njenega očeta (70)

Iz Grčije poročajo o grozljivi izkušnji Britanke (34). Tako so na Kreti so aretirali Britanca (70) zaradi suma, da je pretepel in posilil lastno hčer, je sporočila grška policija. Identiteta moškega ni znana, po poročanju Daily Maila pa je starejši moški od sobote v priporu.

Če bo kaznivo dejanje priznal in se zanj opravičil do četrtka, mu bodo po grški zakonodaji izrekli blažjo kazen.

Zaradi alkohola se ničesar ne spomni

Njegova hčerka je posilstvo prijavila policiji dva dni prej, a se zaradi večje količine alkohola ne spominja podrobnosti večera, le da je bil njen napadalec oblečen v bela oblačila.

Po pregledu razpoložljivih nadzornih posnetkov je policija aretirala njenega očeta zaradi grozljivega zločina. Skupaj sta pila v kavarni, ko je 70-letnik postal nasilen. Najprej jo je udaril, ko je zapustila restavracijo, pa ji je sledil in posilil na plaži.

Moški trdi, da z napadom nima nič, čeprav so policisti po pregledu posnetkov prepričani, da je on storilec. Odvzeli so mu tudi vzorec DNK, ki ga bodo primerjali z vzorcem napadalca, ki so ga vzeli nesrečni Britanki.

Žrtev je v šoku, a ne verjame, da je napadalec njen oče, s katerim je bila na dopustu, pišejo grški mediji.