Groza na Krvavcu: vrstniki pretepli 12-letnega Beograjčana, skozi hlače so mu poskušali zabiti palico v anus

Šola je obvestila Ministrstvo za šolstvo o primeru medvrstniškega nasilja, ki se je zgodilo na ekskurziji med šolskimi počitnicami v Sloveniji na Krvavcu, je poročal Blic.

Dvanajstletni fant je bil žrtev fizičnega in digitalnega nasilja, tako poročajo srbski mediji. 12-letnik je bil skupaj z mamo sprejet na Inštitut za mame in otroke s poškodbami po vsem telesu in v slabem psihičnem stanju. Imel je modrice, podplutbe in praske po vsem telesu, zato so iz zdravstvene ustanove poklicali policijo. Povedal je, da so ga pretepli vrstniki, poskušali so ga tepsti tudi s palicami, vendar jim to ni uspelo.

Šola ni bila vključena v realizacijo te ekskurzije, kljub temu je šolska skupina za preprečevanje nasilja na šoli po vrnitvi učencev ponudila podporo pretepenemu fantu in njegovim staršem. Učenec sicer redno obiskuje pouk na šoli.

V preiskavi so do zdaj že podali izjave učenci, ki so sodelovali v pretepu, učiteljica, ki je vodila skupino na izletu, in fant, ki so ga pretepli. Iz bolnišnice, kjer je bil pregledan, so obvestili policijo, o primeru je obveščeno tudi beograjsko tožilstvo.