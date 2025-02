Groza na Hrvaškem! Vdrli v hišo in brutalno pretepli tri osebe

V soboto popoldne se je v Veliki Trnovitici v bližini Bjelovarja na Hrvaškem zgodil brutalen napad, ko so štirje moški vdrli v družinsko hišo in pretepli tri osebe. Napadalci so uporabili kovinske palice, lesene kije in celo grozili s strelnim orožjem.

Po navedbah hrvaške policije naj bi do napada prišlo zaradi spora na družbenih omrežjih. Ob 16.40 so štirje moški, stari 36, 43, 21 in 19 let, prišli do doma 41-letnika in 45-letnice, kjer je bil takrat prisoten tudi 31-letnik. Fizično obračunavanje je začel 19-letnik, ki je 41-letnika najprej udaril z glavo, nato pa še s pestjo. Kmalu so se mu pridružili še ostali trije napadalci, ki so s kovinsko palico in lesenim kijem pretepli 31-letnika po glavi in telesu ter poškodovali tudi 45-letnico.

Bal za lastno življenje

Med incidentom je 36-letnik izrekel grožnje 31-letniku s strelnim orožjem, zaradi česar se je ta zbal za lastno življenje in varnost svoje družine. Poleg tega je 43-letnik grozil 45-letnici, 36-letnik pa ji je celo zagrozil z ubojem.

Ob odhodu iz hiše so storilci večkrat udarili po avtomobilu, ki ga uporablja 31-letnik, pri čemer so uporabili palice in sekiro. Vse tri poškodovane osebe so bile prepeljane v bolnišnico, kjer so jim nudili zdravniško pomoč.

Policija je vse štiri napadalce aretirala in jih pridržala ter proti njim vodi kriminalistično preiskavo. Po zaključku bodo vsi predani pristojnemu preiskovalnemu sodniku in kazensko ovadeni zaradi poskusa povzročitve hude telesne poškodbe, groženj ter poškodovanja tuje lastnine.