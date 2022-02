Groza med štirimi stenami: deklico (5) mučili, truplo nato odvrgli v zabojnik

Iz Sirije poročajo o grozljivem zločinu. V provinci Alep so v zabojniku našli truplo deklice (5). Deklico so zabodli, pred tem pa brutalno mučili. Oblasti v mestu Manbij so ob tem aretirale nekaj družinskih članov ubite petletnice.

Menijo, da gre za versko motiviran umor iz časti, saj je bila tudi posiljena. Kot je poročal Syriahr.com, naj bi deklico umorila lastna starša.