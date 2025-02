Groza: Maročan je 60-letni ženski najprej sledil, nato jo želel sleči

Zoper državljana Maroka (34) so ​​na okrožnem državnem tožilstvu v Pulju uvedli preiskavo zaradi suma, da je konec novembra lani poskušal posiliti mimoidočo.

Najprej ji je sledil, nato jo želel sleči

Iz kazenske ovadbe izhaja, da je moški v noči na 30. november na ulici sledil 60-letni ženski. V nekem trenutku jo je fizično napadel in jo poskušal sleči. Tožilstvo sumi, da je z njo nameraval imeti spolne odnose, a mu zaradi njenega upiranja in klicev na pomoč občanov to ni uspelo. Moški je nato pobegnil, žrtev pa je utrpela telesne poškodbe.