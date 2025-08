Groza, kaj je turist (54) v Rovinju pod vodo počel vpričo otrok

V rovinjskem kampu so varnostniki zalotili 54-letnega nemškega državljana, ki je s podvodno kamero in mobilnim telefonom skrivaj snemal gole otroke na plaži. Policisti so ga pridržali in ovadili zaradi suma kaznivega dejanja izkoriščanja otrok za pornografijo.

Kot je sporočila istrska policija, so moškega ujeli v sredo okoli 16.45 in mu nato preiskali nastanitev, njegovo opremo in vsebino posnetkov, pri čemer so odkrili obremenilna gradiva. Po zaključenem kriminalističnem postopku so ga odpeljali v pripor.

Ni bil edini – zalotili še tri

Že dan prej, 26. julija, so zalotili 56-letnega ruskega državljana, ki je prav tako snemal gole otroke v enem od turističnih kompleksov. Le nekaj ur kasneje so odkrili še 52-letnega Nemca, ki je počel enako. Obema so preiskali mobilne naprave in našli dokaze. Policija ju je naslednji dan kazensko ovadila in pridržala.

Pretresljiv je tudi primer iz Rovinja, kjer so v sredo okoli 19. ure ujeli 32-letnega ameriškega državljana, ki je z mini kamero, skrito v okvirju sončnih očal, snemal otroke blizu gostinskega lokala. Tudi v tem primeru so policisti potrdili obstoj nedovoljenih posnetkov.