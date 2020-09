Gostilniški pretep ali terorizem? 12 zabodenih v več napadih

V Birminghamu v osrednji Angliji je bilo v noči na nedeljo zabodenih več ljudi, je sporočila britanska policija. Ni jasno, ali gre za teroristični napad ali kriminal.



»Potrdimo lahko, da so nas v noči na nedeljo nekaj čez polnoč poklicali zaradi poročil o več zabodenih v mestnem središču Birminghama. Kmalu zatem so z območja poročali o več novih zabodenih, kar smo razglasili za večji incident,« je v sporočilu zapisala policija. Dva od sedmih ranjenih imata hujše poškodbe, policisti pa preiskujejo tudi umor, so dodali pozneje v tvitu. Podrobnosti in motiv incidenta za zdaj niso znani. »Napadov je bilo več, vsi pa so povezani,« so še pojasnili. Priča, poimenovana samo kot Cara, ki dela v enem od lokalov na območju napada, je ob pol enih zjutraj končala izmeno. »S kolegi smo še spili pijačo, ko smo zaslišali čudne zvoke,« je povedala. »Videla sem ljudi, kako so se tepli s pestmi, ljudje iz pivnic in klubov pa so prihiteli ven pogledat, kaj se dogaja. Tam so bili ženske, moški, mladi, stari ... Bila sem priča že marsikateremu gostilniškemu pretepu, ampak to, kar se je zgodilo, ni bilo videti tako,« je novinarjem BBC povedala Cara.



V noči na nedeljo je bilo več ljudi zabodenih tudi v Londonu. Kot je sporočila tamkajšnja policija, je bilo ranjenih pet ljudi, ena oseba je dobila smrtno nevarne poškodbe. Prijeli so pet ljudi, vzrok za incident v prestolnici za zdaj ni znan.