Gori največje nemško pristanišče! Gasilci nemočni, slišijo se eksplozije (FOTO in VIDEO)

V največjem pristanišču v Nemčiji in enem največjih v celotni Evropi je okrog 15.30 izbruhnil velik požar. Črn dim, ki se vali iz pristanišča, je mogoče videti več kilometrov daleč, zaprte so ceste, ki vodijo proti pristanišču, ljudje, ki živijo v bližnjih soseskah, pa so nadvse prestrašeni.

Tisti, ki so se znašli v bližini, poročajo o več eksplozijah, ki jih je slišati iz enega od skladišč v pristanišču. Ker ni znano, v katerem delu pristanišča je zagorelo in kaj tam hranijo, gasilci ne morejo blizu, da bi začeli z gašenjem, saj obstaja nevarnost, da pride do večje eksplozije.

Po prvih neuradnih informacijah nemških medijev naj bi zagorel avto, parkiran ob eni od skladiščnih hal, ogenj pa se je nato hitro razširil. Gost dim je zajel tudi bližnjo avtocesto ter ustavil promet, veter pa skupaj z dimom nosi tudi večje delce, ki so prekrili avtocesto, po neuradnih informacijah naj bi se pri tem nekaj ljudi tudi ranilo, piše Bild, ni pa jasno, ali so poškodbe nastale zaradi samih delcev, ki jih je na cesto prinesel veter, ali je šlo za prometno nesrečo zaradi slabe vidljivosti.