Gorana išče tudi Interpol: je prestal plastično operacijo in se vrnil domov?

Goran Bojović iz Čačka, rojen v Travniku, je Srb z najdaljšim stažem na Interpolovem rdečem seznamu, poroča Kurir. Iščejo ga zaradi naročila serije umorov med 1995 in 1997 v Čačku. Do danes ga še niso našli.

V 90. letih so Čačak zaradi visoke stopnje kriminala in velike mafije imenovali srbski Chicago Ta je veljala za najmočnejšo po beograjski in novosadski mafiji. Mafijska vojna v Čačku se je začela sredi 90. let prejšnjega stoletja med Bojovićem in Draganom Drobnjakom in vzela številne nedolžne žrtve. Nekdanja tesna prijatelja sta se leta 1994 med skupnimi počitnicami z družinami v daljnovzhodni državi razšli, čeprav nikoli ni bilo znano, zakaj. Od takrat sta drug drugemu postala huda tekmeca in najhujša sovražnika.

Iz Južne Afrike naročal umore v Srbiji

Bojović je kmalu zapustil Čačak in Jugoslavijo ter se preselil v Južnoafriško republiko, nato pa tam dobil državljanstvo. Od tam je naslednja tri leta naročil vrsto plačanih umorov in poskusov likvidacije Drobnjaka in njegovih bližnjih po telefonu in seveda denarnih »pošiljk«. Žal so v spopadih v Čačku tako imenovani plačani morilci, ki so v ta posel vstopili zato, da bi zlahka služili denar, pobili tudi povsem nedolžne ljudi.

Še preden je policija aretirala morilce in razrešila večino zločinov, sta se v Cape Townu spopadla Bojović in njegov nekdanji tesni sodelavec Nikolić ter ranila eden drugega. Po tem je Bojović zapustil Južnoafriško republiko, kam je odšel, pa ni natančno znano. Čeprav se najpogosteje omenja Bocvana, nekateri ne izključujejo možnosti, da je prestal plastično operacijo in se nato vrnil v Jugoslavijo.