Goran z vrta potrgal vse njegove kumarice. To je bilo zadnje, kar je storil

Iz Srbije poročajo o umoru z bizarnim motivom. Stanimir A. (76) je ubil Gorana S. (53) iz vasi Bačina pri Kruševcu. Razlog za umor je dejstvo, da mu je Goran pokradel kumare z vrta.

Odnosi napeti, pijana sta se velikokrat prepirala

Vendar je policijska preiskava pokazala, da sta bila morilec in umorjeni v nenehnih konfliktih in so bili njuni odnosi že dlje napeti, so navedli srbski mediji. »Prepirala sta se o pomembnih in nepomembnih stvareh, večinoma pijana. Goran je tako z vrta potrgal vse kumarice, Stanimir pa je ponorel in ga povozil z avtomobilom. Goran je zaradi poškodb umrl v bolnišnici v Kruševcu, Stanimirja pa je aretirala policija,« je za Republiko njun odnos opisal Ivica M.

Policija je še sporočila, da je bil osumljenec pridržan do 48 ur in da bo s kazensko ovadbo priveden na tožilstvo.