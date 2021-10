Domnevni morilec družine Đokić se je pojavil na pogrebu in ponavljal samo en stavek

Na pogreb družine Đokić, ki je bila brutalno umorjena konec septembra, je po poročanju Blica prišel tudi osumljeni trojnega umora Goran Džonić. Upokojeni gasilec iz Aleksinca je po prepričanju policije pred skoraj mesecem dni surovo ubil tetinega brata Gorana Đokića, ženo Gordano in hčerko Lidijo. Po grozovitem zločinu je celo prisostoval pogrebu in se pretvarjal, da žaluje.

Pretresljivim podrobnostim grozovitega zločina, ki se je zgodil 26. septembra in je bil odkrit šest dni pozneje, ko so v grmovju, na območju vasi Moravac pri Aleksincu, našli zoglelena trupla družine Đokić, očitno ni videti konca.

Na pogrebu jokal kot dež

Policija je pred dnevi aretirala Gorana zaradi suma, da je s streli ubil Gorana, Gordano in Lidijo, nato pa njihova trupla zažgal in se vrnil domov, kot da se ni nič zgodilo. Da bi pokazal, da tako kot drugi družinski člani, sosedje, prijatelji in krajani Aleksinca trpi zaradi zločina brez primere, se je Džonić udeležil tudi pogreba svojih žrtev.

Džonič se je pretvarjal, da žaluje, stal je blizu družinske grobnice, v katero so istega dne spustili tri krste, med njimi pa je bila ena bela, saj je imela Lidija komaj 26 let. Po poročanju omenjenega portala je glasno jokal in ponavljal stavek: »Le kdo bi storil kaj takšnega?«

Pravi, da sta zločin zagrešila njegova sinova

Goran Đokić in Goran Džonić sta si bila izjemno blizu in sta se poznala vse življenje. Živela sta le štiri hiše narazen. Policisti so pri Džoniću, na posestvu njegovega sina, našli tudi 43.000 evrov, ki naj bi bili Đokiću ukradeni in so bili motiv za kaznivo dejanje. Da bi bila situacija še bolj neverjetna, je Džonić na policiji trdil, da svojih sorodnikov ni pobil on, ampak da sta to storila njegova sinova.