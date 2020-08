Goran (39) poslal dekle v avto, ko se je vrnila, je našla njegovo truplo

V sobi enega od leskovaških hotelov je bilo v ponedeljek zvečer najdeno truplo devetintridesetletnika, ki ni kazal znakov življenja, domneva pa, da je storil samomor z obešanjem.Dogodek je potrdila tamkajšnja policija, po neuradnih informacijah pa so moškega našli v tuš kabini hotelske sobe na obrobju mesta.



Nesrečni Goran S. se je rodil v vasi Negosavlje v občini Medvedja, a se je pred mnogimi leti preselil v Beograd, kjer je živel in delal. V rodni kraj je prišel na počitnice z dekletom, s katero je načrtoval poroko. Neuradno je znano, da ga je našla v kopalnici hotela, vendar so zdravniki reševalcev, ko so prispeli na kraj, lahko le navedli smrt. Nesrečnik je nekaj dni preživel v svoji rodni vasi, na dan tragedije pa je ostal pri starših zaročenke v Leskovcu, kjer je bodoča snaha prejela zlati nakit kot darilo staršev, navaja srbski Kurir. Nihče ne more verjeti »Vsi so bili srečni in nič ni kazalo, da bi se Goran lahko odločil, da si vzame življenje,« pravijo domačini. Goran naj bi svoje dekle poslal v avto, ki je bil parkiran pred hotelom, da mu je prinesel nekaj stvari. Ko se je vrnila v sobo, je našla grozljiv prizor. Motivi za tragično odločitev niso znani, še navaja omenjeni medij. »V življenju je imel vse. Bil je uspešen v poslu in končno se je odločil, da se bo poročil in ustvaril svojo družino. Dobro se je razumel z dekletom in bila sta skladen par. Nihče vam ne more povedati, kaj se je zgodilo, niti njegovi najbližji, ker se ni nič pritožil,« pravijo v Goranovi vasi.