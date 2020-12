Golo jo je odpeljal na sneg in jo brutalno pretepel

V BiH poročajo o grozljivem primeru mučenja in zlorabe ženske, ki je jo moški, s katerim je bila v zvezi, iz ljubosumja ugrabil, brutalno pretepel in zlorabil. Razkačilo ga je, ker je na njenem telefonu odkril klic prijateljice, s katero ji je prepovedal druženje. Za lase jo je odvlekel do avtomobila in se začel znašati nad njo, nato pa jo je odpeljal na planino Igman. Udarjal jo je po rebrih, jo prisilil, da se je na snegu in mrazu slekla do golega, nato pa je morala z njim zaužiti še drogo.



Brutalnež je ženski nato dovolil, da se obleče, jo odpeljal nazaj v mesto in od nje zahteval denar ter ji zagrozil, da jo bo ubil, če ga prijavi policiji. To je naposled storila njena mati, ko je na svoji hčeri opazila grozljive podplutbe. Policija ga še išče, grozi pa mu visoka kazen zaradi povzročitve hudih telesnih poškodb, ugrabitve in izsiljevanja.